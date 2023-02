Energia pulita | in Portogallo nasce il più grande parco fotovoltaico d' Europa

Circa 1.200 megawatt di capacità installata. Sufficiente per coprire il fabbisogno elettrico di 430mila cittadini, il doppio degli abitanti di ...BOLOGNA - Prenderanno il via il 14 febbraio i lavori di restauro della centrale idroelettrica del Cavaticcio ed entro la fine del 2023 riprenderà a funzionare consentendo di produrreper la città. Con 1 MW è il più grande impianto all'interno di un centro storico in Italia. La centrale si trova nel sottosuolo di Largo Caduti del Lavoro, tra via Marconi e via Azzo ...Le grandi compagnie affermano di poter implementare su scala commerciale le soluzioni più complesse a zero emissioni poiché hanno capacità ingegneristiche, denaro ed esperienza geologica ...In largo Caduti del lavoro la maxi turbina sarà estratta dal sottosuolo e portata al restauro. Tornerà in funzione a ottobre. Martedì via ai lavori. Fino al 17 marzo modifiche alla circolazione ...