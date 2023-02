Elise | intelligenza artificiale | seconda open call per Pmi e startup

(Di domenica 12 febbraio 2023)– Rete europea dei Centri di Eccellenza in(IA) ha lanciato laper sostenere PMI eche sviluppano soluzioni e servizi basati sull’IA. In particolare, il bando selezionerà 16 PMI eche parteciperanno a un programma di 6 mesi e riceveranno una somma forfettaria di 60.000 euro per lo sviluppo di nuove soluzioni. I progetti devono coinvolgere un Scientific Advisor ovvero un ricercatore invitato dalla PMI candidata che assisterà lo sviluppo della tecnologia. Possono partecipare PMI econ sede in uno Stato membro UE, in un paese associato a Horizon 2020 e nel Regno Unito. La scadenza per partecipare è il 16 febbraio 2023. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

