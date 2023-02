(Di domenica 12 febbraio 2023)ha vinto la prima edizione femminile del, corsa ciclistica di livello Worldche è andata in scena negli Emirati Arabi Uniti (l’evento è previsto anche tra un paio di settimane per gli uomini, ormai abituati a pedalare in Medio Oriente). La piemontese ha conquistato la classifica generale grazie al successo ottenuto ieri sulla salita di Jebel Hafeet, dove si è conclusa la frazione regina della manifestazione (erano previste quattro tappe). La 31enne ha inserito il proprio nome nell’albo d’oro e ha arricchito il proprio palmares in cui spiccano due medaglie di bronzo alle Olimpiadi (Rio 2016 e Tokyo 2020), la Parigi-Roubaix 2022, il Giro delle Fiandre 2015, due Trofeo Binda (2013 e 2021), la Strade Bianche 2017. La portacolori della Trek-Segafredo è ...

Nessun Iframes EMIRATI - 12 - 02 - 2023 - -Borghini ha vinto la terza e penultima frazione dell'Uae tour Clicca qui per scaricare la tua app daA proposito di Uae Tour, sorride l'Italia col trionfo diBorghini nella terza tappa dell'Uae Tour 2023 e con un podio tutto azzurro: secondo posto per Gaia Realini, terzo per Silvia ...

UAE Tour femminile, Elisa Longo Borghini vince sullo Jebel Hafeet! Gaia Realini scatenata, Persico terza: dominio italiano OA Sport

Elisa Longo Borghini vince l'UAE Tour. Podio tutto italiano con Realini e Persico. Ultima tappa a Kool OA Sport

Ciclismo, Elisa Longo Borghini nuova leader dell'UAE Tour Corriere della Sera

UAE Tour 2023, Elisa Longo Borghini: “Questo è il modo in cui sogni sempre di vincere, assieme ad un... SpazioCiclismo

Elisa Longo Borghini e Gaia Realini svettano sull'Jebel Hafeet BICITV

Elisa Longo Borghini ha vinto la terza tappa dell’UAE Tour 2023, corsa ciclistica di livello World Tour che va in scena negli Emirati Arabi Uniti e alla sua prima edizione per quanto riguarda il ...Elisa Longo Borghini balza in testa all'UAE Tour a una sola tappa dalla conclusione, quella pianeggiante di domenica ad Abu Dhabi. La fuoriclasse piemontese della Trek-Segafredo si è infatti imposta ...