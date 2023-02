Elezioni Regionali | seggi aperti | 13 milioni di italiani chiamati al voto in Lazio e Lombardia Primi dati sull’affluenza

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 12 febbraio 2023)2023 inper eleggere i Governatori e i consigli. Isi sonodalle ore 7.00. Oggi si vota fino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00. Glialsono quasi 13. Per l’esattezza, oltre 12,8di cittadini. Quasi 4,8nel. E 8in. I candinelsono Francesco Rocca per il centrodestra, Alessio D’AMato per Pd e Terzo Polo, Donatella Bianchi per il M5S, Rosa Rinaldi per Unione Popolare. E Sonia Pecorilli per il Pci. Candiin ...