Elezioni regionali nel Lazio | il dato sull’affluenza alle ore 19 Meloni | “Andate a votare”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma – Diffusi i dati relativi all’affluenza nelle due regioni italiane chiamate al voto:ore 19 di oggi domenica 12 febbraio, l’affluenza in Lombardia esi attesta al 26,24% (era stata del 58,17%precedenti omologhe). Lo rende noto il sito del Viminale. In Lombardia (829 comuni su 1.504) l’affluenza è del 26,93% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 60,14%). Nel(193 comuni su 378) è del 24,19% (52,47%). Nel 2018 si votò in una sola giornata, mentre quest’anno i seggi saranno aperti anche domani d15, mentre questa sera chiuderanno23. “E’ un’elezione importante, quindi spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per Regioni così strategiche per una nazione. ...