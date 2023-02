Elezioni regionali nel Lazio | il dato sull’affluenza alle ore 12

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma – Quando sono noti i dati relativi a oltre il 50% (1.011) dei 1.882 comuni al voto per ledi Lombardia e, l’affluenzaore 12 è all’8,9% (era stata del 19,76%precedenti omologhe). Lo rende noto il sito del Viminale. In Lombardia (837 comuni su 1.504) l’affluenza è del 9,23% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 20,73%). Nel(174 comuni su 378) è del 7,61% (16,24%). Nel 2018 si votò in una sola giornata, mentre quest’anno i seggi saranno aperti anche domani, d15, mentre questa sera chiuderanno23. In aggiornamento…

