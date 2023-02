Elezioni regionali Lombardia e Lazio | primi dati affluenza ore 19 al 25 | 1% | forte calo

Ho visto cose ideologicamente spostate a sinistra, il che non mi pare giusto soprattutto la notte prima di importanti. Non penso siano da fare censure. Questo non mi appartiene mai'...Articoli più letti La scaletta e gli ospiti della serata finale di Sanremo 2023 di Nicholas David Altea I programmi dellein Lombardia riassunti in 9 punti di Daniele Polidoro Si ...L'Unione Cristiano Democratica (Cdu) è stato il partito più vovato alle elezioni regionali di Berlino, secondo gli exit poll, con il 27,5%. Il Partito socialdemocratico (Spd) e i Verdi otterrebbero il ...(La Repubblica) Elezioni Regionali Lazio e Lombardia, governo al test: alle urne un italiano su 4. Oggi si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. (ilmessaggero.it) A Rieti,i votanti alle 19 sono ...