Elezioni regionali | Lazio e Lombardia al voto | test di coalizione per il centrodestra

(Di domenica 12 febbraio 2023) Residenti dele dellaalper scegliere il nuovo presidente della Regione, ma sulle urne aleggia lo spettro dell'astensionismo. Sono circa 13 milioni gli aventi diritto che, tra oggi e domani, sono chiamati a recarsi alle urne per rinnovare i Consiglidi due delle regioni più popolose d'Italia. Proprio la consistenza demografica dinon potrà che portare, dopo l'esito del, i principali partiti a una riflessione di più ampio respiro. Non solo sulla nuova geografia politica complessiva dello Stivale ma anche sui rapporti di forza all'interno degli schieramenti. In particolare in maggioranza. Sulperò, cresce la preoccupazione per un possibile deciso calo dell'affluenza non solo rispetto alle ...

Il voto dei congressi per le primarie del Pd è al suo giorno conclusivo (tranne per Lazio e Lombardia a causa delle). Il dato nazionale su circa 47mila voti in 17mila seggi indica Stefano Bonaccini in testa con il 48,2%, Elly Schlein al 40,3%, Gianni Cuperlo 7,1% e Paola De Micheli 4,4%. Una ...Gli elettori chiamati al voto nelle due regioni sono circa 12 milioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15

