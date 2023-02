Elezioni Regionali Lazio 2023 | affluenza | exit poll | risultati e dati in tempo reale

(Di domenica 12 febbraio 2023), si vota per decidere il nuovo Presidente della Regione. Seggi aperti oggi domenica 12 febbraio 2022, dalle ore 7.00 fino alle 23.00, e domani, lunedì 13 febbraio, dalle 7.00 ma solo fino alle 15.00, con gli elettori chiamati anche ad eleggere il nuovo Consiglio Regionale del. Domani pertanto, alla chiusura dei seggi, inizierà lo spoglio dei voti.Alle scorsesi era recato alle urne il 66,55% degli aventi diritto al voto. In quell’occasione, era il marzo del 2018, Nicola Zingaretti vinse la tornata elettorale con poco meno del 33% dei voti. Ricordiamo infatti che per le...

E che lo vogliate o no, ecco cosa dovete sapere Il 12 e 13 febbraio si vota per lein Lazio e Lombardia: la nostra guida Gli insetti Li mangiamo già: ecco in quali alimenti San ...E che lo vogliate o no, ecco cosa dovete sapere Il 12 e 13 febbraio si vota per lein Lazio e Lombardia: la nostra guida Gli insetti Li mangiamo già: ecco in quali alimenti San ...

Elezioni regionali, si vota in Lombardia e Lazio: la nostra guida WIRED Italia

Elezioni Regionali 2023: tutto quello che c'è da sapere sulle sfide in Lazio e Lombardia Today.it

Elezioni regionali, cosa c'è da sapere per l'appuntamento del 12 e 13 febbraio Consiglio Regionale del Lazio

Elezioni Regionali Lazio e Lombardia, governo al test: alle urne un italiano su 4. I candidati e come si vota ilmessaggero.it

Gli aggiornamenti in diretta sulle elezioni regionali in Lazio e Lombardia oggi, domenica 12 febbraio 2023: seggi aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Si vota anche domani, lunedì 13 febbraio, dalle ...Elezioni Regionali: oggi e domani cittadini di Lazio e Lombardia chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglio regionale. E' arrivato il giorno delle Elezioni Regionali. O meglio i giorni ...