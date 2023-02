Oggi si vota fino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00. Al voto sono chiamati oltre 12,8 milioni di cittadini2023 in Lazio e Lombardia per eleggere i Governatori e i consigli. I seggi si sono aperti dalle ore 7.00. Oggi si vota fino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00. Al ...L'80 per cento dei seggi del Consiglio regionale è assegnato con il metodo proporzionale, alle liste circoscrizionali concorrenti (presenti in ognuna delle 5 province), con l'applicazione ...

Elezioni regionali 2023, seggi aperti in Lazio e Lombardia Adnkronos

Elezioni regionali: ecco come si vota - Italia Agenzia ANSA

Elezioni regionali, cosa c'è da sapere per l'appuntamento del 12 e 13 febbraio Consiglio Regionale del Lazio

Elezioni regionali in Lazio e Lombardia, seggi aperti dalle 7 alle 23 - Italia Agenzia ANSA

Seggi aperti dalle ore 07:00 in Lazio e Lombardia per le elezioni Regionali. Nelle due regioni si voterà in due giorni: oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Nel pomeriggio di lunedì poi si ...Il conto alla rovescia è terminato. Per le regionali del Lazio si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Poi spazio soltanto allo spoglio. I candidati alla presidenza sono 5: Alessio ...