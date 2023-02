Elezioni regionali 2023 | Meloni | “Voto importante | spero affluenza adeguata” – Video

(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lazio e Lombardia alper “importanti:che l’siaa una scelta che si deve fare per regioni così strategiche per la nazione. Quindi, andate a votare”. Così la premier Giorgiarisponde ai cronisti arrivando al seggio all’Istituto Bachelet, al quartiere Torrino di Roma. L'articolo proviene da Italia Sera.

Nelle consultazionidegli ultimi anni i dati sulla partecipazione al voto, al Nord, al Centro e al Sud, sono stati davvero poco confortanti. In questa si torna a votare anche di lunedì, ...Alle ore 12 nei 1.882 comuni al voto per ledi Lombardia e Lazio, l'affluenza è all'8,54%, rispetto al 19,09% delle precedenti, quando però si votata in una sola giornata. Secondo i dati del Viminale, in Lombardia (1.504 ...

Elezioni regionali Lazio 2023: notizie e aggiornamenti in diretta RomaToday

Elezioni regionali Lazio e Lombardia. Primi dati affluenza ore 12 all'8,56%, in calo. LIVE Sky Tg24

L'affluenza alle ore 12 alle elezioni regionali del Lazio 2023 RomaToday

Regionali Lazio 2023, le elezioni: i candidati e come si vota Repubblica Roma

Elezioni regionali Lombardia e Lazio: affluenza ore 12 all’8,56%, in forte calo Il Sole 24 ORE

Si conferma molto bassa, come da previsioni, l’affluenza ai seggi per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia, chiamate a eleggere i loro nuovi rappresentanti. Stando ai dati ufficiali del Viminale ...Bassa partecipazione dei cittadini di Lazio e Lombardia alle elezioni regionali di oggi e domani. La premier Giorgia Meloni ha rivolto sui social "un augurio di buon voto ai cittadini del Lazio e ...