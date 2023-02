Elezioni Regionali 2023 Lazio e Lombardia | l’affluenza | tutti i dati

(Di domenica 12 febbraio 2023)in diretta live Oggi, domenica 12, e domani, lunedì 13 febbraio, si vota per lein: si tratta di un importante test elettorale sia per i partiti della maggioranza che per quelli dell’opposizione, ma quali sono isul? Di seguitosulalle urne aggiornati in diretta live.: isulNotizia in aggiornamentoe ...

Gli elettori chiamati al voto nelle due regioni sono circa 12 milioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15Dopo lepolitiche di settembre, in Italia le urne sono tornate ad aprirsi in data domenica 12 e lunedì 13 febbraio per lein Lombardia e nel Lazio , importante primo banco di prova per la ...

Elezioni regionali 2023, seggi aperti in Lazio e Lombardia Adnkronos

Elezioni regionali, cosa c'è da sapere per l'appuntamento del 12 e 13 febbraio Consiglio Regionale del Lazio

Elezioni regionali: ecco come si vota - Italia Agenzia ANSA

La scheda elettorale per le elezioni regionali: il fac simile la Repubblica

Ci siamo. Dopo mesi di campagna elettorale e guerra di sondaggi (qui il sondaggio per Qn-IlGiorno), il 12 e 13 febbraio si vota in Lombardia per eleggere il… Leggi ...Oltre dodici milioni di cittadini sono chiamati alle urne, oggi e lunedì, per scegliere governatori e consigli di due delle più importanti regioni italiane: Lazio e Lombardia. I seggi per rinnovare le ...