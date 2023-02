È ' Supereroi' di Mr Rain la canzone di Sanremo ' capace di costruire gentilezza

(Di domenica 12 febbraio 2023) "Unache tende la mano è come un abbraccio, genera speranza ed alimenta". È il Consiglio Direttivo dell'Associazione ...

"Una canzone che tende la mano è come un abbraccio, genera speranza ed alimenta gentilezza". È il Consiglio Direttivo dell'Associazione ...Terzo posto per mistercon. Quarto posto per ultimo con alba sperando che la prenda con più filosofia rispetto al passato. Quinto tananai con tango. Premio della critica mia Martini a ...Al Festival di Sanremo Mr. Rain ha colpito nel segno con “Supereroi”, forse anche grazie alla scelta di farsi accompagnare da un coro di bambini. Il terzo posto al Festival della canzone italiana è un ...Un festival che premia anche il beniamino dei giovanissimi, Lazza (secondo), e l’outsider Mr Rain (terzo), che col suo brano Supereroi ha cantato l’importanza del chiedere aiuto nei momenti difficili.