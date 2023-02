Due donne uccise a Catania | si indaga su possibili collegamenti

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 12 febbraio 2023) Duenelle ultime ore a Riposto, piccolo centro a nord di, vicino Giarre. Una vittima è stata trovata all'interno della sua auto, con una ferita d'arma da fuoco alla testa.L'altra donna è stata colpita al corpo in un'altra zona del piccolo centro noto per il porto turistico. I carabinieri stanno ricostruendo in queste ore la dinamica dei fatti e stanno cercando di accertare se gli episodi sinao in qualche modo collegati.