Dove vedere Milan-Tottenham | streaming gratis e diretta tv Sky o Canale 5?

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il match, valido per gli ottavi di finale della Champions League 2022/23, si gioca martedì 14 febbraio alle ore 21 nello stadio Giuseppe Meazza dio. I rossoneri cercano un risultato positivo in vista della gara di ritorno che si giocherà mercoledì 8 marzo a Londra.tv5, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:-Atletico Madrid:tv in chiaro? Liverpool-Real Madrid,LIVE oggi e ...