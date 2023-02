Doni che non deludono mai

Leggi su iodonna

(Di domenica 12 febbraio 2023) Anche per i più ritardatari è arrivato davvero il momento di pensare al regalo di San Valentino per la dolce metà e i gioielli rimangono la scelta più classica ma anche tra le più gradite. Tutte le novità e i consigli in fatto di preziosi per la festa più romantica dell’anno. 20+ idee regalo per un San Valentino all'insegna dello stile guarda le foto Gioielli San Valentino: un eterno Bulgari Insieme per sempre. Senza dimenticare il passato, coltivando il presente e gettando le basi per il futuro. La collezione “B.zero1” di Bulgari ha, infatti, la capacità di raccontare il flusso del tempo grazie al ...