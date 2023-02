DOMENICA IN | MARA VENIER DALL’ARISTON FESTEGGIA LA FINE DEL FESTIVAL DEI RECORD

(Di domenica 12 febbraio 2023) Prima Pippo Baudo e ora. Ildi Sanremo non si conclude con la finale del sabato sera ma si allunga nel giorno festivo con lo speciale diIn dal Teatro Ariston. Molti volti si sono succeduti alla conduzione dello storico talk, ma nessuno come Pippo esono riusciti a rendereIn la naturale continuazione del. L’appuntamento conIn Sanremo è in diretta su Rai1 dalle 14.00 alle 18.45. Sul palco del Teatro Ariston risaliranno tutti o quasi i cantanti di Sanremo 2023, l’edizione deidi Amadeus. Molti gli ospiti tra opinionisti noti e giornalisti del settore che arricchiranno il talk show tra canzoni, dibattiti e le tradizionali polemiche.In – Gli ...

I seggi sono aperti12 febbraio dalle 7 alle 23 e lunedì 13 dalle 7 alle 15. Iscriviti ... Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5s), Letizia Moratti (Terzo Polo) eGhidorzi (Unione ...Ghidorzi, la quarta sfidante, è invece la candidata di Unione popolare. Si torna a votare su ... I seggi resteranno dunque aperti dalle 7 alle 23 di12 e dalle 7 alle 15 di lunedì 13.

Rai e Mara Venier diffidate: "Blanco non deve partecipare a Domenica In" Today.it

Mara Venier a Blanco: «Ti invito a ‘Domenica In’ per scusarti col pubblico» Corriere TV

Sanremo 2023, Mara Venier invita Blanco a Domenica In: "Vieni a scusarti" Adnkronos

Mara Venier a Blanco: «La zia ti invita a Domenica in per scusarti» Alto Adige

Domenica in e gli ospiti della puntata dall’Ariston di Sanremo (Anteprima TvBlog) Tvblog

Questa sera, domenica 12 febbraio 2023, alle ore 20 ... Non solo, questa sera saranno ospiti di Fabio Fazio anche Marisa Laurito, Sandra Milo e Mara Maionchi, protagoniste della nuova stagione di ...Per Blanco non è vita facile, il cantante è stato bandito dalla diretta di questo pomeriggio a Domenica In con Mara Venier, a quanto pare è definita come una ospitata pericolosa. “L’Associazione ...