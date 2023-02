Dodicenne in settimana bianca con la classe cade dal balcone dell’albergo Trasportato in elicottero in ospedale | è grave

(Di domenica 12 febbraio 2023) È precipitato stamane daldi un albergo a San Giovanni in valle Aurina, il ragazzino tedesco di 12 anni ora ricoverato in gravi condizione all’Bolzano. Si trovava in Alto Adige con la suaper lae, per motivo ancora da chiarire, è caduto dalal secondo piano della struttura ricettiva nella quale gli alunni alloggiavano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Crocee l’elisoccorso Pelikan 2 che hail bambino ina Bolzano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

IlNayef Oweidat è invece deceduto nella Striscia di Gaza a seguito delle gravi ferite ... Nell'ultimadi gennaio, l'Esercito israeliano ha impedito l'accesso di macchine ...... come dice il papà, il 22 agosto 2015, non ancora. L'associazione, costituitasi pochi ... al quale si aggiunge successivamente la presenza, due pomeriggi a, in casa d'accoglienza. È ...Si trovava in Alto Adige con la sua classe per la settimana bianca e, per motivo ancora da chiarire, è caduto dal balcone al secondo piano della struttura ricettiva nella quale gli alunni alloggiavano ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...