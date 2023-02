Stranamente una sfida di metà classifica quella trae Fiorentina , distanziate solo da due punti (26 e 24). I bianconeri di Allegri vogliono continuare a scalare posizioni dopo il convincente 3 - 0 alla Salernitana, mentre la viola di Italiano ...STATISTICHE - Laha vinto solo una delle ultime cinque partite di Serie A contro la Fiorentina ... Fischio d'inizio alle 18 , su Calciomercato.com ladi Juventus - Fiorentina .

Diretta Juventus-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Juventus sentenziata in diretta: “In Serie B, ma non si risolvono i problemi” CalcioMercato.it

Juve-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Diretta Juve-Fiorentina ore 18: LIVE le formazioni ufficiali Corriere dello Sport

Diretta: Juve Stabia-Taranto 0-0 / primo tempo Blunote

A causa di una sindrome influenzale, Juan Cuadrado non sarà disponibile per la partita odierna. Lo riferisce la Juventus a un'ora dal match contro la Fiorentina.Allo Stadium la Juventus ospita la Fiorentina ... In difesa spazio a Ranieri. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18 ...