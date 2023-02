Dietro la gaffe di Google | come e perché l' intelligenza artificiale rischia di generare fake news

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 12 febbraio 2023) I chatbotBard e ChatGPT estraggono dati non verificati per rispondere alle domande. Ma anziché migliorare le conoscenze degli umani possono farli diventare più ignoranti. OpenAI sta correndo ai ripari: arruola lavoratori in Africa per supervisionare i sistemi