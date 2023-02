Di Canio | «Napoli devastante ma perde troppe palle | in Champions quegli errori li paghi»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 febbraio 2023) A Sky Sport, nel salotto di Caressa, commentano il. Diha fatto delle dichiarazioni controcorrente. Bergomi: Che vuoi dire a questa squadra, lo sta dominando il campionato. Questa è una squadra che difende anche benissimo, oltre agli straordinari attaccanti Caressa: Elmas Marchegiani: «non era quella di stasera la partita che poteva mettere in difficoltà il. La stagione delsi spiega bene con la reazione alla sconfitta contro l’Inter. Tutte vittorie, sei, diciassette gol fatti. C’è poco altro da aggiungere». Di: «Squadra che non si è minimamente scomposta. Tra virgolette è stato un bene uscire dalla Coppa Italia. È una squadra. Ma inbisogna stare attenti negli scontri diretti, rischia troppo in zone nevralgiche del ...