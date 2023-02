(Di domenica 12 febbraio 2023) Il parere del procuratore generale di Cassazione sul 41 bis: "Collegamenti con gli anarchici da dimostrare". Uno spiraglio in vista della decisione del 24 febbraio. Ma intanto c'è il nodo dell'alimentazione forzata: cosa fare se la situazione precipita?

Decade prima il 41 bis o cade prima Cospito L'HuffPost

