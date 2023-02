(Di domenica 12 febbraio 2023) FERRARA - Momento tutt'altro che felice in casa Spal : la sconfitta con il Venezia (decima stagionale per i ferraresi) ha fatto scivolare la squadra allenata da Daniele Dein terzultima ...

De, come riporta lo spallino, ha anche chiesto un confronto diretto: la tifoseria ha replicato che non ce n'è bisogno, e che l'unica necessità era ascoltare e capire il mesaggio rivolto a tutte ...... pesa 71 chili ed è adi edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente fatali, ha riferito il medico di parte all'avvocato FlavioAlbertini. Cospito, 55 anni - che per protesta sta ...

Spal contestata dai tifosi, De Rossi a rischio esonero: si attende Tacopina La Gazzetta dello Sport

De Rossi a rischio esonero, confronto con gli ultras della Spal Corriere dello Sport

De Rossi a rischio A Venezia la SPAL incappa nella settima sconfitta della sua gestione TUTTO mercato WEB

La ditta non si presenta: lavori a rischio per villa Rossi a Bondeno La Voce di Mantova

Cospito trasferito all'ospedale San Paolo. Pesa 71 chili, a rischio edema cerebrale Sky Tg24

Dopo i congressi Pd, Rossi guadagna punti Nel centrosinistra a Brindisi, il percorso è stato particolarmente lento a causa dei congressi del Partito democratico. Il rischio, infatti, era che le scelte ...Una decisione che lo espone al rischio "edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente ... Il legale dell'anarchico, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, aveva poi dato "per scontato" che il suo ...