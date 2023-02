De Lipsis | “Presto Consiglio comunale aperto sulla sanità”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’amministrazionedi Benevento promuoverà unsulle criticità che interessano l’ospedale San Pio. Ho parlato con il presidente delParente che convocherà la seduta, dopo aver concordato la data con i rappresentanti delle compagini presenti in, in Conferenza dei capigruppo”, così in una nota Luca De, consigliere delegato alle Politiche sanitarie di Palazzo Mosti. “Riteniamo necessario che su un tema di così notevole impatto sociale, il massimo organo democratico della città promuova un ampio dibattito, eserciti una forma di sollecitazione politica verso il management sanitario e faccia sentire la propria vicinanza ai professionisti del San Pio, spesso ...