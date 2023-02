(Di domenica 12 febbraio 2023) Prosegue il conto alla rovescia in vista del fischio d’inizio di, sfida del monday night di Serie A che chiuderà la ventiduesima giornata. Per Simone Inzaghi resta in particolare un grosso dubbio di formazione, che riguarda la scelta di schierare– Matteoo Denzel? Questa la grande domanda che occupa la mente di Simone Inzaghi in vista didi domani sera. L’esterno italiano ha mostrato un grande stato di forma nelle ultime uscite, sia come terzo di difesa al posto di Milan Skriniar, siafascia. Denzelnelle ultime ...

Contro la Sampdoria lunedì sera,si avvia di nuovo verso una maglia da titolare ea guardare i compagni dalla panchina. L'olandese è sempre di più fuori dal progetto Inter, ma senza ...Commenta per primo Quella di Denzelè una situazione molto delicata: al momento non una prima scelta per Simone Inzaghi che gli preferiscesulla fascia destra, ma una primissima scelta per il ricchissimo Chelsea di Todd ...

Darmian o Dumfries Per Sampdoria-Inter il ballottaggio è sulla destra Inter-News.it

Sampdoria Inter, le possibili scelte: torna la LuLa, Dumfries favorito su Darmian Inter News 24

Inter, prove di formazione con Lukaku e Darmian: Brozovic pronto a tornare SOS Fanta

Le probabili formazioni di Inter-Milan: Darmian favorito su Dumfries, a sinistra torna Dimarco TUTTO mercato WEB

Inter verso il derby, Skriniar dovrebbe giocare nonostante tutto. Darmian più di Dumfries Milan News

Quella di Denzel Dumfries è una situazione molto delicata: al momento non una prima scelta per Simone Inzaghi che gli preferisce Darmian sulla fascia destra, ma una primissima scelta per il ricchissim ...Negli ultimi giorni si è di nuovo parlato di Mazraoui in orbita Inter (vedi articolo). Anzi: il giornalista afferma come da diversi mesi il marocchino non sia più un nome d’attualità per la dirigenza ...