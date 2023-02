Da Paola Egonu a Katie Holmes | torna di moda il piercing al naso

Leggi su amica

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ma soprattutto moderno. Non c’è elemento beauty più trendy al momento:di scena ilal. La conferma? Il beauty look dia Sanremo 2023. Anche sul palco dell’Ariston, la pallavolista, co-conduttrice della terza serata, non ha rinunciato a quel piccolo gioiello appuntato sul. Che la dice lunga sulla sua personalità: forte, audace, grintosa. E che al Festival ha messo d’accordo giovani e vecchie generazioni, abbinando agli abiti dal fascino classico e senza tempo, un tocco glam decisamente young. Non solo. Ha confermato il trend beauty che stando a conquistare tante star. Di recente, infatti, l’anello alè apparso sul volto di Gigi Hadid e Florence Pugh. Ma anche di...