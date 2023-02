Cresciuto nelle giovanili delnegli anni '60, ha faticato a imporsi come titolare nella squadra in quegli anni difesa da un'altra icona come Fabio. Dopo suo ritiro, si è alternato ...Nel 1967 inizia la sua avventura tra i pali del, squadra della quale diventa titolare nel 1972, subito dopo il ritiro di Franco. Col Diavolo conquista uno Scudetto nella stagione 1967/...

Intervista a Carlo Cudicini, verso AC Milan-Tottenham: Milan TV, 11 ... AC Milan

Cudicini: “Milan e esordio in Champions tappe epiche delle mia vita” Pianeta Milan

Quando volevo essere Yascing Elbareport

Milan, che papera su Maignan: manca un vice degno La Gazzetta dello Sport

Un piede a Trieste e l'altro in Jugoslavia Il Nobile Calcio

Carlo Cudicini, ex calciatore di Milan e Tottenham, di ruolo portiere, oggi osservatore del Chelsea, si è così espresso in vista di Milan-Tottenham su MilanTV su Antonio ...Intervistato da Milan Tv, Carlo Cudicini ha analizzato così il prossimo Milan–Tottenham in Champions League: ESORDIO CON LA MAGLIA DEL MILAN: «Ebbi la possibilità di far parte della prima squadra del ...