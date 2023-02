Covid oggi Lazio | 525 contagi e 5 morti | a Roma 290 casi

Sono 169 i nuovi contagi dain Toscana secondo il bollettino di, 12 febbraio. Si registra inoltre un altro morto. 55 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 114 con test rapido. Il numero dei contagiati ...Sono 525 i nuovi contagi danel Lazio secondo il bollettino di, 12 febbraio. Si registrano inoltre altri 5 morti. 5.522 i tamponi effettuati, 541 i ricoverati ( - 9), 24 le terapie intensive (+1) e +504 i guariti. Il ...

Covid, le notizie. Bollettino settimanale: 30.911 casi (-6,4%) e 279 morti (-36,4%) Sky Tg24

Covid, le notizie. Camera Usa abolisce obbligo di vaccino per i turisti stranieri Sky Tg24

Covid oggi Toscana, 169 contagi e 1 morto: bollettino 12 febbraio Adnkronos

Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 12 febbraio regione per regione Fanpage.it

Covid oggi Lazio, 724 contagi e 3 morti: a Roma 401 casi Tiscali Notizie

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Sono 219, in Campania, i neo positivi al Covid su 4771 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino della Campania, scende di poco al di sotto del 5%, dunque, il tasso di ...Nessun morto e 171 nuovi casi di coronavirus sono stati rilevati oggi in Puglia su 4.115 test giornalieri registrati, con l’incidenza che scende al 4,1% (ieri era al 4,8%) In nuovi casi sono così ...