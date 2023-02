Covid | le notizie di oggi Casi ancora in calo -6 | 4% e -36 | 4% decessi DIRETTA

Secondo i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica, nella settimana dal 3 al 9 febbraio si sono registrati 30.911 nuovi ...In calo i ricoveri legati alnegli ospedali marchigiani, da 57 a 51 ( - 6): uno in terapia intensiva, 4 in semi intensiva, 46 in reparti non intensivi. Ci sono poi 4 persone in osservazione nei ...

Covid, le notizie. Bollettino settimanale: 30.911 casi (-6,4%) e 279 morti (-36,4%) Sky Tg24

Covid, le notizie. Camera Usa abolisce obbligo di vaccino per i turisti stranieri Sky Tg24

Covid al capolinea Uno studio svela perché i contagi sono molti meno dell'anno scorso iLMeteo.it

Covid, le ultime notizie. Casi ancora in calo -6,4% e -36,4% decessi Sky Tg24

P.a:Cgia,Covid ha ridotto tempi/code agli sportelli pubblici Agenzia ANSA

Continua a scendere vertiginosamente il numero dei contagi da Covid-19, sul territorio Fermano. A distanza di tre anni dall’inizio dell’incubo della pandemia che ha visto morte e continui numeri di co ...Quest’anno è iniziato il sabato 4 febbraio e andrà in scena fino al 21 dello stesso mese e, finalmente, dopo due anni di limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19, torna in tutto il suo splendore.