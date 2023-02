Covid in Toscana | morta una donna a Pisa | oggi 12 febbraio E sono 169 i nuovi contagi 166 i ricoverati 10 in terapia intensiva

Sono invece 169 i nuovi casiregistrati tra ieri e oggi in: 55 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 114 con test rapido. Al momento, pertanto, inrisultano ...I dati forniti dalla Regione con il report delle ultime 24 ore

Covid Toscana, oggi 169 nuovi casi e un morto Sono 169 i nuovi contagi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Toscana: 55 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 114 con test ...FIRENZE – E’ morta una donna per Coronavirus oggi, 12 febbraio 2023, in Toscana. Risiedeva a Pisa e aveva 87 anni. Sono 169 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana ...