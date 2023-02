(Di domenica 12 febbraio 2023) Dei sei poliziotti rimasti feriti ieri anegli scontri tra forze dell'ordine e anarchici che protestavano contro il 41 bis ad Alfredo, uno è rimasto ferito "seriamente a una gamba per ...

...scontri tra forze dell'ordine e anarchici che protestavano contro il 41 bis ad Alfredo, uno ... Il tutto nell'ambito di quello che ildi Polizia Fsp Poiizia definisce "Terrorismo di ...... dopo poche settimane il deputato toscano si è infognato nel caso, inguaiando la ... zeppa di personalità della sinistra e del. Al comizio di chiusura della campagna, gli è riuscito ...

Cospito, sindacato Polizia 'a Milano terrorismo di piazza' Agenzia ANSA

Cospito, sindacato polizia dopo corteo Milano: serve reato terrorismo piazza TGCOM

Caso Cospito, scontro frontale Fdi-Pd. Meloni: C'è un attacco all'Italia, non dividiamoci - ItaliaOggi.it Italia Oggi

L’estremo tentativo di Nordio sulle carte di Cospito per salvare Donzelli e Delmastro Linkiesta.it

Cospito, le tensioni per il corteo: si temono arrivi anarchici da fuori Milano Corriere Milano

"Introdurre il reato di terrorismo di piazza". Questa la richiesta del sindacato Fsp polizia di Stato, dopo gli incidenti che si sono verificati in seguito al corteo a Milano, per una manifestazione n ...Dei sei poliziotti rimasti feriti ieri a Milano negli scontri tra forze dell'ordine e anarchici che protestavano contro il 41 bis ad Alfredo Cospito, uno è rimasto ferito "seriamente a una gamba per u ...