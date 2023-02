Ha rifiutato la seggiola a rotelle ed è entrato sulle sue gambe e ha anche ringraziato chiedendo loro "scusa per il disturbo". Alfredoè arrivato così nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano dove da ieri pomeriggio si trova in una delle due stanze, vere e proprie celle, per i detenuti al 41 bis. Da ...Scontri a Milano, 6 agenti feriti leggi anche, corteo a Milano: scontri tra anarchici e polizia Intanto ieri a Milano una manifestazione di solidarietà degli anarchici è sfociata in scontri ...

Cospito rifiuta sedia a rotelle e chiede scusa per disturbo - Ultima Ora Agenzia ANSA

Cospito rifiuta la sedia a rotelle e chiede scusa per il disturbo TGCOM

Cospito rifiuta la sedia a rotelle. Pg Cassazione: “Revocare 41 bis” Sky Tg24

Alfredo Cospito ricoverato in ospedale: oltre al cibo, rifiuta anche gli integratori Corriere della Sera

Cospito rifiuta ancora di sottoporsi a visita psichiatrica Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Ha rifiutato la seggiola a rotelle ed è entrato sulle sue gambe e ha anche ringraziato chiedendo loro "scusa per il disturbo". Alfredo Cospito è arrivato così nel reparto di ...Cospito è in sciopero della fame da circa 4 mesi, motivo per il quale si è reso necessario il ricovero in ospedale in quanto, oltre al cibo, si rifiuta di assumere anche gli integratori, motivo per il ...