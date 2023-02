Cospito rifiuta la sedia a rotelle Pg Cassazione | “Revocare 41 bis”

(Di domenica 12 febbraio 2023) Annullare il 41 bis ad Alfredo. È la richiesta che la procura generale dellaha presentato in vista dell'udienza del prossimo 24 febbraio, secondo quanto riportato da La Stampa e Repubblica. Il 24 febbraio ladeve pronunciarsi sul ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma di confermargli il regime del carcere duro. La Stampa scrive che la procura generale riterrebbe il 41 bis persuperato dagli eventi e che la richiesta di revocarlo è contenuta nel testo della requisitoria depositato martedì scorso. Ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano, Alfredohato la, è entrato sulle sue gambe e ha ...

L'Aquila. Ha rifiutato la seggiola a rotelle ed è entrato sulle sue gambe e ha anche ringraziato chiedendo loro 'scusa per il disturbo'. Alfredoè arrivato così nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano dove da ieri pomeriggio si trova in una delle due stanze, vere e proprie celle, per i detenuti al 41 bis. Da ...La decisione del trasferimento è stata presa perchéoltre al cibo, sidi assumere anche gli integratori. Nordio: 'La salute di ogni detenuto costituisce priorità assoluta'. E' quanto ...

