Cospito | procura di Cassazione chiede di rivedere 41 bis

- La Cassazione annulli con rinvio per un nuovo esame l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma che ha confermato il 41 bis per Alfredo. A chiederlo è l'avvocato generale della ...La richiesta è stata presentata in vista dell'udienza del prossimo 24 febbraio. L'anarchico da ieri in ospedale. 'Ha rifiutato la sedia a ...Annullare il 41 bis ad Alfredo Cospito. È la richiesta che la procura generale della Cassazione ha presentato in vista dell'udienza del 24 febbraio. Il 24 febbraio la Cassazione deve pronunciarsi sul ...La Cassazione annulli con rinvio per un nuovo esame l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma che ha confermato il 41 bis per Alfredo Cospito. A chiederlo è l'avvocato generale della suprema ...