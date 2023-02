Cospito | Pg della Cassazione | 41 bis è da revocare

...pubblico gli undici anarchici che ieri sono stati portati in questura dopo gli scontri del pomeriggio durante il corteo a Milano in solidarietà con Alfredo, detenuto in scioperofame e ...il quadrante meridionalecittà ha fatto da palcoscenico a una vera e propria guerriglia scatenata dagli anarchici in corteo in solidarietà con Alfredo, recluso in regime di 41 bis. Il ...

Il legale di Cospito:'Morirà in carcere'. Nordio interroga il Comitato di Bioetica - Politica Agenzia ANSA

Cospito, Pg Cassazione: “Revocare 41 bis”. Undici anarchici denunciati per scontri Milano Sky Tg24

Alfredo Cospito ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano Adnkronos

Il medico di parte di Alfredo Cospito: «Pesa 71 chili, è a rischio di aritmie ed edema cerebrale» Corriere Milano

Cospito: "Resto al 41 bis Hanno deciso di tumularmi" Adnkronos

Oltre al cibo, rifiuta di assumere anche gli integratori. Per questo motivo l’anarchico Alfredo Cospito è stato trasferito dal centro clinico del carcere di Opera… Leggi ...L’anarchico Alfredo Cospito era fino a sabato 11 febbraio sottoposto al regime di 41-bis, il massimo isolamento carcerario solitamente utilizzato per i condannati di mafia, ma che da aprile dello scor ...