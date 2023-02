Cospito | Pg Cassazione | “Revocare 41 bis” Undici anarchici denunciati per scontri Milano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Annullare il 41 bis ad Alfredo. È la richiesta che la procura generale dellaha presentato in vista dell'udienza del prossimo 24 febbraio, secondo quanto riportato da La Stampa e Repubblica. Il 24 febbraio ladeve pronunciarsi sul ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma di confermargli il regime del carcere duro. La Stampa scrive che la procura generale riterrebbe il 41 bis persuperato dagli eventi e che la richiesta di revocarlo è contenuta nel testo della requisitoria depositato martedì scorso. Intanto sono stati tuttiper vari reati relativi all'ordine pubblico gli 11che ieri sono stati portati in questura dopo glidel pomeriggio ...

Potrebbe esserci uno spiraglio di speranza, un colpo di scena, sul caso di Alferdo Cospito. La Procura generale della Cassazione si schiera al fianco della difesa e chiede l'annullamento della decisione del tribunale di sorveglianza che a dicembre ha confermato il "carcere duro" per ... In foto, Cospito nel 2013 Dopo un passaggio in Cassazione, il procedimento è però tornato alla Corte d'Appello di Torino, con l'ipotesi di reato riconfigurata in strage ai danni dello Stato e con ...

