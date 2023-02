Cospito in ospedale rifiuta la sedia a rotelle e chiede scusa per disturbo Pg Cassazione | Revocare il 41 bis

(Di domenica 12 febbraio 2023) Hato la seggiola ae d è entrato sulle sue gambe e ha anche ringraziatondo loro "per il". Alfredo, l'anarchico che sta facendo lo sciopero della fame per ...

Da quanto è trapelato in ambienti giudiziari, è stato trasferito da Opera inin meno di un ... 24/2 la camera di consiglio al Palazzaccio Annullare il 41 bis ad Alfredo. E' questa la ...La richiesta è stata presentata in vista dell'udienza del prossimo 24 febbraio. L'anarchico da ieri in. 'Ha rifiutato la sedia a ...

Caso Cospito, tranquilla la prima notte in ospedale: ha rifiutato la sedia a rotelle e ha chiesto scusa per i… La Repubblica

Cospito, Procura generale Cassazione: revocare il 41bis. Undici anarchici denunciati per scontri a ... Il Sole 24 ORE

Cospito trasferito in ospedale. Medico: rischia edema cerebrale. Scontri polizia, anarchici TGLA7

Alfredo Cospito è stato trasferito all'ospedale San Paolo. Il detenuto anarchico in sciopero della fame da quasi tre mesi ha rifiutato di assumere gli integratori: una scelta che metterebbe a… Leggi ...Cospito, 55 anni - che per protesta sta facendo uno sciopero della fame da 115 giorni ed ora rifiuta anche gli integratori - sabato pomeriggio è stato trasferito dal centro clinico del carcere di ...