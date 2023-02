Cospito in ospedale | l’accusa chiede l’annullamento del 41-bis Violenti scontri a Milano

(Di domenica 12 febbraio 2023) In vista dell’udienza in Corte di Cassazione il 24 febbraio, nella quale i giudici decideranno se Alfredodeve restare o meno in regime di carcere duro, la procura generaledel 41-bis per il detenuto anarchico. Le condizioni di salute disarebbero molto gravi, anche se stabili, e l’11 febbraio il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) ha deciso il suo trasferimento dal carcere di Opera all’San Paolo di. Nel capoluogo lombardo un corteo di anarchici è degenerato incon la polizia il pomeriggio dell’11 febbraio.tra la polizia e gli anarchici in corteo a. Foto Ansa/Paolo SalmoiragoContrasto fra la procura e Nordio Il regime di carcere duro, ...

La richiesta è stata presentata in vista dell'udienza del prossimo 24 febbraio. L'anarchico da ieri in'a scopo ...... il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto oggi (ieri, ndr.) il trasferimento, in via precauzionale, del detenuto Alfredodal carcere milanese di Opera all'San ...

Cospito, Procura generale Cassazione: revocare il 41bis. Undici anarchici denunciati per scontri a ... Il Sole 24 ORE

Cospito in ospedale. La procura della Cassazione chiede di revocare il 41 bis TGLA7

Cospito trasferito in ospedale «in via precauzionale» | il manifesto Il Manifesto

Annullare il 41 bis ad Alfredo Cospito. E' la richiesta che la procura generale della Cassazione ha presentato in vista dell'udienza del 24 febbraio, secondo quanto riportato da La Stampa e La Repubbl ...e sarebbe quella di annullare il 41bis per Cospito. Una richiesta respinta meno di una settimana fa dal ministro della Giustizia Nordio che però ieri ha dato l'ok al trasferimento in ospedale. Un via ...