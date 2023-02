Cosa ci ha lasciato di “bello” Sanremo 2023 | i beauty look da copiare

Leggi su amica

(Di domenica 12 febbraio 2023) Labbra fiammanti, raccolti ultra-tirati e glitter in tutte le salse. Sul palco della finale di, a far parlare non sono solo la vittoria di Mengoni, il bacio tra Rosa Chemical e Fedez e la lettera del Presidente ucraino Zelensky. Anche il trucco e parrucco dei cantanti in gara è stato protagonista. Forse più che mai. Del resto, ibrand hanno fatto letteralmente a gara per completare idi concorrenti e ospiti in quella che, ancor prima di iniziare, già si preannunciava un’edizione da record di ascolti. Le scelte artistiche di Amadeus si sono rivelate vincenti con uno share che non era mai stato tanto alto. Così come quelle degli hairstylist e make up artist che, dietro le quinte, hanno giocato con formule e colori per portare on stage nuovi e inaspettatitrend di stagione. ...