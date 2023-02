“Corn… | sembri un topo” C’è Posta per Te | attimi di panico tra Leonardo e Nonno Alberto | Maria costretta ad intervenire

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 12 febbraio 2023) C’èper Te, insulti tra nipote e. Il programma diDe Filippi, ieri sera, 11 febbraio, è andato regolarmente in onda su Canale 5 nonostante la contemporaneità con la finalissima del Festival di Sanremo, (vinto da Marco Mengoni, ndr). Come al solito tante storie emozionanti, difficili, di litigi, incomprensioni e scontri che la conduttrice ha cercato di mediare e far rientrare. Come la storia del giovanee del. I due, che prima avevano un rapporto molto stretto, hanno avuto una discussione e da maggio scorso non si rivolgono più la parola.soffre molto per questa rottura e ha chiamatoper poter riallacciare il legame con il. La lite ha coinvolto anche il papà del ragazzo ...