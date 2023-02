Convocati Verona | le scelte di Zaffaroni

Commenta per primo Il tecnico Marco Zaffaroni ha convocato 26 calciatori per Hellas- Salernitana, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A , in programma domani alle ore 18.30 allo stadio 'Bentegodi'. Di seguito l'elenco completo dei gialloblù. Portieri: Montipò, ...A dirigere il match Andrea Migliorini della sezione di, coadiuvato dagli assistenti Fabio D'... In attacco, spazio a uno tra Jefferson e De Respinis, possibile ritorno tra iper Litteri.Le scelte di Zaffaroni per i convocati del Verona in vista della partita di domani contro la Salernitana alle 18.30 L’Hellas Verona scenderà in campo domani alle 18.30 in casa contro la Salernitana.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...