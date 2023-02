Convocati Verona | ci sono Gaich e Ngonge | torna Faraoni

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il tecnico Marco Zaffaroni ha convocato 26 calciatori per Hellas-Salernitana, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A, in...

A dirigere il match Andrea Migliorini della sezione di, coadiuvato dagli assistenti Fabio D'... In attacco, spazio a uno tra Jefferson e De Respinis, possibile ritorno tra iper Litteri.Commenta per primo Davide Nicola ha diramato la lista deidella Salernitana , in vista del match contro l'HellasSi rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati della Salernitana, in vista del match contro l'Hellas Verona. I convocati per Hellas Veerona - Salernitana # ...