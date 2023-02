Conferenza stampa finale Sanremo 2023 | la confessione di Mengoni | “Ho avuto momenti difficili”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 febbraio 2023) «Sono l’uomo più felice del mondo». Beato Amadeus. Per il conduttore le cinque giornate disono state un trionfo: «Mi sento come un bambino in un parco divertimenti senza che la gioia finisca mai, sembra un sogno che però è realtà». Ladicon MarcoVisti i chiari di luna sul futuro della dirigenza Rai, alla possibilità di essere rimosso, anche se ha un contratto valido fino al prossimo anno, ha risposto: «Se dovessero mandarmi via, che devo fare? Me ne vado…Se il mio mandato dovesse finire qui me ne vado e conservo 4 anni bellissimi per tutta la mia vita». L’album di immagini che il conduttore si porta dietro è ricco: «La prima fotografia è la presenza del presidente Mattarella. Noi che ci facevamo il selfie con ...