Condò | «L’Inter ora ha una possibilità Ma Atalanta entusiasmante»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 febbraio 2023)comunque vada manterrà il secondo posto in solitaria, complice il pareggio della Roma a Lecce nel pomeriggio (vedi highlights). A seguito dello 0-2 dell’sulla Lazio (vedi articolo),avverte però come sia necessario considerare i bergamaschi. OPPORTUNITÀ DA COGLIERE – Mucchio in zona Champions League, con cinque squadre vicine dietro al Napoli che ha fatto il vuoto. Da L’Originale su Sky Sport arriva la valutazione di Paolo: «Lunedìha ladi portarsi a +5 sul gruppetto delle terze. L’di stasera è stata, considerata la forza dell’avversario perché la Lazio ha giocato tutt’altro che una brutta partita. Però devo dire che queste gerarchie cambiano di settimana in settimana». Inter-News ...