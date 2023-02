Compleanno Kvararskhelia | Osimhen e i compagni hanno già scelto il regalo

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 12 febbraio 2023) Giornata speciale in casa Napoli, non solo per il match atteso al Maradona contro la Cremonese, ma anche perché c’è da festeggiare un lieto evento. Oggi è infatti ildi Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano compie 22 anni e – racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport –già pensato a quale “” fargli in campo. Ecco quanto evidenziato: FOTO: Getty – KvaratskheliaNotizie Napoli, ildi Kvaratskhelia contro la Cremonese Domenica scorsa a La Spezia, Victor ha segnato il secondo gol su “” di Kvaratskhelia che gli ha servito il più comodo dei palloni da sbattere in porta, cosa che il georgiano avrebbe potuto tranquillamente fare in proprio. Ma i gemelli diversi del gol sono ...