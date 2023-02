Combinata nordica femminile | CdM Schonach 2023 | Westwold Hansen trionfa nella Gundersen | quinta Sieff

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Gydasi conferma la più forte del mondo e vince anche latappa di Coppa del Mondo 2022/di. La norvegese fa nove su nove, limitandosi a gestire nel fondo il vantaggio acquisito nel salto. Alle sue spalle la connazionale Ida Marie Hagen, che brilla nel fondo risalendo la china dal nono posto, mentre completa il podio la tedesca Nathalie Armbruster, beniamina di casa. Quinto posto per l’azzurra Annika, che non è riuscita a difendere il secondo posto ottenuto dal trampolino. La 19enne ha provato a stringere i denti, finendo però per cedere il passo anche alla giapponese Kasai. Più indietro le altre italiane Daniela Dejori (16^) e Veronica ...