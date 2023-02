(Di domenica 12 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Vittoria esterna deldi Palladino che al'Ara batte il1-0. Partita decisa nel primo tempoa rete di, bravo a concretizzare l'incursione offensiva solitaria di Petagna in area felsinea. Tre punti d'oro per gli ospiti che agganciano in classifica proprio il(29 punti), mentre l'undici di Thiago Motta incassa una sconfitta casalinga che nell'arco della gara non è mai sembrato essere in grado di evitare. Inizio di partita equilibrato e prima occasione da rete che arriva solo al 13?, con Lykogiannis che di testa costringe Di Gregorio all'intervento. Scampato il pericolo, ilprova a riorganizzarsi e, al 25?, Palladino può festeggiare il gol del vantaggio. Servizio vincente di Sensi per Petagna; ...

17.18 Serie A, Bologna -0 - 1delche vince in trasferta al Dall'Ara e aggancia in classifica il Bologna a 29 punti. Partita non esaltante. Le squadre non fanno molto per superarsi. I brianzoli hanno il merito di ...Un altro beldi Raffaele Palladino. Ilnon solo resta imbattuto in questo 2023 d'oro ma espugna il Dall'Ara con un gol di Donati che - alla sua seconda rete in carriera - sfrutta un'incursione perfetta ...

Colpo Monza al "Dall'Ara", Donati gela il Bologna Agenzia di stampa ... Italpress

Bologna-Monza 0-1, Petagna ubriaca la difesa rossoblù e Donati la punisce RaiNews

Primo gol di Donati: il Monza espugna Bologna - Associazione ... AC Monza

Tanto possesso ma poche occasioni: Bologna sconfitto dal Monza. Le pagelle e l’analisi del match BolognaToday

Oba Martins, il figlio Kevin va al Monza dalle giovanili dell'Inter Sky Sport

Al 12’ buona azione del Monza nata da una palla persa da Lykogiannis: Donati sulla destra trova il fondo ma il cross è respinto da Posch. Dopo un minuto sono i rossoblù ad andare vicino alla rete: ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Vittoria esterna del Monza di Palladino che al Dall’Ara batte il Bologna 1-0. Partita decisa nel primo tempo dalla rete di Donati, bravo a concretizzare l’incursione offensiva ...