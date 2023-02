Coletta sotto assedio per il caso Fedez a Sanremo | il capo di Rai1 | «La politica non mi può giudicare Un attacco privato mi ha ferito più di tutti»

Leggi su open.online

(Di domenica 12 febbraio 2023) «Nessuno mi può» cantava Caterina Caselli al Festival di1966 e nemmeno ladovrebbe farlo oggi, dice Stefanointervistato da Repubblica sugli attacchi dallaal suo presunto omesso controllo, a proposito delle uscite die gli Articolo 31 contro il viceministro Galeazzo Bignami e l’appello a Giorgia Meloni per legalizzare la cannabis. «Lavoro da trent’anni stretto al prodotto e non faccio mai valutazioni di natura– dice il direttore die responsabile dell’intrattenimento Prime time della Rai – Nel momento in cui Amadeus ha la libertà editoriale, che condivide con me, è la libertà assegnata a ogni artista, che sia cantante, attore, conduttrice o conduttore, a segnare il percorso. È ...