CM scommesse | Juve-Fiorentina | il Bologna e il chiacchieratissimo City in un terno da quasi 15 volte la posta

...un rimborso del 50% fino a 50 in caso di scommessa non vincente se in una partita tra- ... Scegli il bonus "Botta da fuori duo" e segui la procedura per confermare la scommessa Bonus...A proposito di " numeri ", per Crotone - Foggia , sono queste le quote: 1) Vittoria ... Galipò ha un precedente con il Crotone e con mister Lerda: Crotone -Stabia 1 - 0. I CONVOCATI ...

La giustizia sportiva fa paura ai bookies: sospesa la quota sulla retrocessione della Juve La Gazzetta dello Sport

Juventus in Serie B, non si accettano scommesse: sospese le quote Trend-online.com

La Juve rischia la B Il gesto delle agenzie di scommesse che preoccupa i tifosi Corriere dello Sport

Scommesse: punta sul 5-1 del Napoli sulla Juve e vince 36.750 euro IMGpress

Scommette sul risultato esatto di Napoli-Juventus e vince quasi 37mila euro NapoliToday

Oggi ci riproviamo, come un sol uomo (o una sola donna, vero Francesca) Non ci sarà Del Piero. Nè Batistuta. Ma Juventus-Fiorentina non perde mai un grammo della sua nobiltà, partita che non potrà ...Il programma della 22ª giornata di campionato mette a confronto la Juventus e la Fiorentina. La squadra allenata da Massimiliano Allegri la scorsa settimana ha battuto la Salernitana in trasferta per ...