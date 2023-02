Ciclismo su pista | Europei 2023 | Mattia Predomo | Miriam Vece e Giada Capobianchi avanzano nel Keirin

(Di domenica 12 febbraio 2023) Si è da poco conclusa la sessione mattutina dell’ultima giornata di gare aglidisua Grenchen, in Svizzera, dedicata totalmente ale al Madison maschile e femminile; si sono svolti, sinora, soltanto i primi turni (con relativi ripescaggi) del, mentre nel pomeriggio si terranno le finali. Dopo esser passate entrambe per il ripescaggio, siachehanno staccato il pass per il secondo turno delfemminile: le azzurre hanno concluso le rispettive batterie al settimo () e terzo posto (), giocandosi dunque le chance di qualificazione al turno successivo nel ripescaggio. ...

Europei disu, Simone Consonni protagonista. Due ori e un argento: l'azzurro Simone Consonni, 28 anni, è stato il mattatore. Gli Europei disual "Velodrome Suisse" di Grenchen ...... Nicola Sangiorgio ore 15:25 Biathlon : C:ti Mondiali Inseguimento Femminile (diretta) da Oberhof [Germania] Telecronaca: Luca Di Bella e Giuseppe Piller Cottrer ore 16:10su: Europei ...

Europei 2023 - Jonathan Milan, capolavoro in rimonta! Rivivi l'oro nell'inseguimento individuale maschile Eurosport IT

Ciclismo, super Consonni d'argento. Agli europei su pista è di nuovo a medaglia L'Eco di Bergamo

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Predomo, Capobianchi e Vece in semifinale nel keirin! Attesa per le madison OA Sport

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: si parte con il keirin! Attesa per le madison con gli azzurri tra i favoriti OA Sport

Europei pista in Svizzera, Consonni è argento nell’Omnium: la sua terza medaglia La Gazzetta dello Sport

Si è da poco conclusa la sessione mattutina dell’ultima giornata di gare agli Europei di ciclismo su pista 2023 a Grenchen, in Svizzera, dedicata totalmente al Keirin e al Madison maschile e femminile ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 12.20: Tre, dunque, gli azzurri qualificati per la semifinale del keirin in programma questo pomeriggio. L’ap ...